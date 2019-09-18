В Украине стало меньше свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. За год количество свиней в Украине уменьшилось на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По состоянию на 1 сентября 2019 года в сельскохозяйствах всех категорий насчитывалось 6 млн 292,7 тыс. голов свиней против 6 млн 459,9 тыс. годом ранее.
В частности, поголовье свиней в индивидуальных хозяйствах за год уменьшилось на 6,2%, или на 188,5 тыс. - до 2 млн 851 тыс. голов. При этом, поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях на 1 сентября составило 3 млн 441,7 тыс. голов, что на 0,6% или на 21,3 тыс. больше, чем годом ранее.
Напомним, свинина в Украине уже дороже, чем в ЕС. И, по словам политика Сергея Тригубенко, среди факторов, которые обусловили такую ситуацию: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС).
"...неспособность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров-свиноводов, но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - отметил политик.