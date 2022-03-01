В Україні поки не планують розблоковувати "Однокласники" та "Вконтакте"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські соціальні мережі "Однокласники" та "Вконтакте" наразі не планують розблоковувати в Україні. Про це повідомив журналісту УНН радник голови МВС України Антон Геращенко.
Деталі
На запитання, чи дійсно "Однокласники" та "Вконтакте" будуть розблоковані в Україні для введення там інформаційно-психологічної війни проти путінського режиму, Геращенко відповів: «Поки ні. Вирішили працювати, як і раніше, через VPN».
Додамо
Раніше в ЗМІ повідомляли, що російські соціальні мережі "Однокласники" та "Вконтакте" в Україні розблокують.
Доповнення
У російських соціальних мережах публікують неправдиву інформацію про війну в Україні. Наприклад, в РФ заявляють, що не завдають ракетні удари по мирному населенню.
Раніше
Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.