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В Україні поки не планують розблоковувати "Однокласники" та "Вконтакте"

В Україні поки не планують розблоковувати "Однокласники" та "Вконтакте"

Київ • УНН

 • 1051432 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські соціальні мережі "Однокласники" та "Вконтакте" наразі не планують розблоковувати в Україні. Про це повідомив журналісту УНН радник голови МВС України Антон Геращенко.

Деталі

На запитання, чи дійсно "Однокласники" та "Вконтакте" будуть розблоковані в Україні для введення там інформаційно-психологічної війни проти путінського режиму, Геращенко відповів: «Поки ні. Вирішили працювати, як і раніше, через VPN».

Додамо

Раніше в ЗМІ повідомляли, що російські соціальні мережі "Однокласники" та "Вконтакте" в Україні розблокують.

Доповнення

У російських соціальних мережах публікують неправдиву інформацію про війну в Україні. Наприклад, в РФ заявляють, що не завдають ракетні удари по мирному населенню.

Раніше

Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.

Українські Національні Новини

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