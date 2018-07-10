В Україні подорожчали яловичина, цукор і ковбаси

Відзначається, що яловичина подорожчала на 3,9% до 129 грн за кг. При цьому вартість курятини з початку липня не змінилася, свинина — подешевшала на 1,5% до 104,9 грн за кг.

Також з початку липня подорожчав цукор — на 0,2 грн до 15,7 грн за кг. Ковбаси зросли в ціні на 0,4% до 175,8 грн за кг, рис — на 1,2%, до 27,5 грн за кг, сметана — на 1,8% до 57,5 грн за кг, макарони — на 2,7% до 42,2 грн за кг.

При цьому, подешевшало молоко — на 1,7%, до 21,6 грн за літр, масло — на 1,2%, до 188 грн за кг, яйця — на 2,8%, до 29,5 грн за десяток, олія — на 1,9%, до 36,3 грн за літр.