В Україні подорожчали усі види м'яса, крім курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. З початку року в Україні подорожчали усі види м'яса, крім курятини. Про це повідомляє інфляційний барометр, передає УНН.
Відзначається, що курятина подешевшала на 3,4% - до 88,6 грн за кілограм. У той же час свинина додала в ціні 9,3% і коштує тепер в середньому 108,9 грн. Досить відчутно зросли ціни на яловичину - на 16,3% до 136,4 грн за кілограм продукту.
З початку року зросли також ціни на такі овочі: капуста додала в ціні 32% до 5,7 грн за кг, морква подорожчала у 3 рази до 16,8 грн за кг.
Також, подорожчала олія - на 6,4%, до 38,9 грн за кг, молоко - на 5%, до 21,5 грн за кг, масло - на 9,5% до 199 грн за кг.
Водночас відбулося незначне здешевлення вартості груп гречаних - на 13,2%, до 21,2 грн за кг, сметани - на 2,3%, до 54,1 грн за кг.