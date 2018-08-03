В Украине подорожали все виды мяса, кроме курятины

Отмечается, что курятина подешевела на 3,4% - до 88,6 грн за килограмм. В то же время свинина прибавила в цене 9,3% и стоит теперь в среднем 108,9 грн. Достаточно ощутимо выросли цены на говядину - на 16,3% до 136,4 грн за килограмм продукта.

С начала года выросли также цены на такие овощи: капуста прибавила в цене 32% до 5,7 грн за кг, морковь подорожала в 3 раза до 16,8 грн за кг.

Также, подорожало растительное масло - на 6,4%, до 38,9 грн за кг, молоко - на 5%, до 21,5 грн за кг, масло - на 9,5% до 199 грн за кг.

В то же время произошло незначительное удешевление стоимости групп гречневых - на 13,2%, до 21,2 грн за кг, сметаны - на 2,3%, до 54,1 грн за кг.