В Україні подорожчала соняшникова олія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку літа в Україні соняшникова олія подорожчала на 5,3%. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 21 серпня, передає УНН.
Таким чином, вартість 1 літра соняшникової олії станом на 21 серпня коштує в середньому 38,9 грн. Разом з цим, з початку року соняшникова олія додала в ціні 6,5%.
У відповідь на скарги експертів Антимонопольний комітет України розпочав перевірку ціноутворення на вітчизняну олію, яка триває з червня поточного року.
Окрім ціноутворення, споживачі занепокоєні якістю олії. ЗМІ нещодавно повідомили про виявлення слизняків в олії “Чумак”.