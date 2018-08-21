В Украине подорожало подсолнечное масло
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала лета в Украине подсолнечное масло подорожало на 5,3%. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра по состоянию на 21 августа, передает УНН.
Таким образом, стоимость 1 литра подсолнечного масла на 21 августа стоит в среднем 38,9 грн. Вместе с тем, с начала года подсолнечное масло прибавило в цене 6,5%.
В ответ на жалобы экспертов Антимонопольный комитет Украины начал проверку ценообразования на отечественное масло, которое продолжается с июня текущего года.
Кроме ценообразования, потребители обеспокоены качеством масла. СМИ недавно сообщили об обнаружении слизняков в масле "Чумак".