В Україні подешевшало м’ясо – експерт

У цілому по Україні за жовтень найбільше впали ціни на гречку – на 2,5 грн за кілограм, на цукор – на 1,7 грн, на свинину – на 1,3 грн, на моркву – на 1 грн, на капусту – на 90 копійок, цибулю і курячу тушку – на 80 копійок за той же кілограм.

“Аналіз даних Держстату за жовтень, тобто з 29 вересня по 30 жовтня, по регіонах показав, що навіть при зростанні вартості багатьох продуктів були області, де вона знижувалась. І лідером падіння цін є Дніпропетровська область, де доступнішими стали чотири позиції продуктів. З трьох найменувань найбільше знизились ціни на Одещині та Рівненщині, із двох – у Львівській та Чернігівській областях”, - повідомив він.

Так, зокрема, за жовтень на Дніпропетровщині найбільше знизились ціни на молочну продукцію: молоко – на 5,5%, а вершкове масло – на 2,5%. Крім того, цей регіон є лідером з падіння цін на борошно – на 2,5% і соняшникову олію – на 1,5%.

В Одеській області найбільше знизилась вартість на яловичину – на 9%, макаронні вироби – на 5% і м’який сир – на 2%.

На Рівненщині подешевшали тушка куряча на 6%, сметана – на 4% та морква – аж на 27%.

Львівська область є лідером здешевлення цін на овочі, а Чернігівщина – на соціальний хліб.

Яловичина з кісткою найбільше подешевшала в Одеській області – на 11 грн за кілограм, або на 9%. Найбільше зниження ціни свинини з кісткою відбулось на Вінниччині – на 6,7 грн, або на 6,5%.

Нагадаємо, у Вінницькій області можна придбати курятину за ціною собівартості. Однак, це можуть зробити лише соціально вразливі верстви населення, зокрема пенсіонери, і лише у соціальних магазинах найбільшого виробника курятини МХП (Миронівський хлібопродукт).