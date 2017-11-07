В Украине подешевело мясо - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4417 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66092 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133760 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108813 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111199 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109050 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102864 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Украине подешевело мясо - эксперт

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине подешевели свинина и курица. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook, передает УНН.

В целом по Украине за октябрь всего упали цены на гречку - на 2,5 грн за килограмм, на сахар - на 1,7 грн, на свинину - на 1,3 грн, на морковь - на 1 грн, на капусту - на 90 копеек, лук и куриную тушку - на 80 копеек за тот же килограмм.

"Анализ данных Госкомстата за октябрь, то есть с 29 сентября по 30 октября, по регионам показал, что даже при росте стоимости многих продуктов были области, где она снижалась. И лидером падения цен является Днепропетровская область, где доступными стали четыре позиции продуктов. Из трех наименований всего снизились цены в Одесской области и Ровенской, из двух - во Львовской и Черниговской областях," - сообщил он.

Так, в частности, за октябрь в Днепропетровской области всего снизились цены на молочную продукцию: молоко - на 5,5%, а сливочное масло - на 2,5%. Кроме того, этот регион является лидером по падению цен на муку - на 2,5% и подсолнечное масло - на 1,5%.

В Одесской области больше всего снизилась стоимость на говядину - на 9%, макаронные изделия - на 5% и мягкий сыр - на 2%.

В Ровенской области подешевели тушка куриная на 6%, сметана - на 4% и морковь - на целых 27%.

Львовская область является лидером удешевления цен на овощи, а Черниговская - на социальный хлеб.

Говядина с костью больше всего подешевела в Одесской области - на 11 грн за килограмм, или на 9%. Наибольшее снижение цены свинины с костью состоялось в Винницкой области - на 6,7 грн, или на 6,5%.

Напомним, в Винницкой области можно приобрести курятину по цене себестоимости. Однако, это могут сделать только социально уязвимые слои населения, в частности пенсионеры, и только в социальных магазинах крупнейшего производителя курятины МХП (Мироновский хлебопродукт).

Украинские Национальные Новости

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