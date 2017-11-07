В Украине подешевело мясо - эксперт

В целом по Украине за октябрь всего упали цены на гречку - на 2,5 грн за килограмм, на сахар - на 1,7 грн, на свинину - на 1,3 грн, на морковь - на 1 грн, на капусту - на 90 копеек, лук и куриную тушку - на 80 копеек за тот же килограмм.

"Анализ данных Госкомстата за октябрь, то есть с 29 сентября по 30 октября, по регионам показал, что даже при росте стоимости многих продуктов были области, где она снижалась. И лидером падения цен является Днепропетровская область, где доступными стали четыре позиции продуктов. Из трех наименований всего снизились цены в Одесской области и Ровенской, из двух - во Львовской и Черниговской областях," - сообщил он.

Так, в частности, за октябрь в Днепропетровской области всего снизились цены на молочную продукцию: молоко - на 5,5%, а сливочное масло - на 2,5%. Кроме того, этот регион является лидером по падению цен на муку - на 2,5% и подсолнечное масло - на 1,5%.

В Одесской области больше всего снизилась стоимость на говядину - на 9%, макаронные изделия - на 5% и мягкий сыр - на 2%.

В Ровенской области подешевели тушка куриная на 6%, сметана - на 4% и морковь - на целых 27%.

Львовская область является лидером удешевления цен на овощи, а Черниговская - на социальный хлеб.

Говядина с костью больше всего подешевела в Одесской области - на 11 грн за килограмм, или на 9%. Наибольшее снижение цены свинины с костью состоялось в Винницкой области - на 6,7 грн, или на 6,5%.

Напомним, в Винницкой области можно приобрести курятину по цене себестоимости. Однако, это могут сделать только социально уязвимые слои населения, в частности пенсионеры, и только в социальных магазинах крупнейшего производителя курятины МХП (Мироновский хлебопродукт).