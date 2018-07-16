В Україні подешевшало м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За місяць в Україні подешевшали всі види м’яса. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, у червні, порівняно з травнем, вартість 1 кг яловичини впала на 7 коп. до 124,41 грн.
Також подешевшала свинина - на 86 коп. за кілограм продукту. У червні 1 кг свинини в Україні коштував в середньому 114,28 грн.
Вартість тушки курячої також впала в ціні. У червні 1 кг тушки курячої в середньому коштував 54,78 грн. Вартість курячого філе за місяць не змінилася - 89,85 грн за кг.
Серед інших соціальних продуктів харчування подешевшали крупи гречані - на 20 коп. до 17,18 грн за кг, пшоно - на 44 коп. до 18,3 грн за кг, ковбаси варені (І гатунку) - на 68 коп. до 86,64 грн за кг, яйця - на 2,37 грн до 21,8 грн.
Водночас, за місяць в Україні подорожчало борошно пшеничне - на 10 коп. до 9,99 грн за кг, крупи манні - на 4 коп. до 12,01 за кг, масло вершкове - на 6 коп. до 36,47 грн за кг.
Нагадаємо, за прогнозами експертів, курятина залишатиметься найдешевшим і найпопулярнішим м’ясним продуктом.