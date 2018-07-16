В Украине подешевело мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. За месяц в Украине подешевели все виды мяса. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, в июне по сравнению с маем, стоимость 1 кг говядины упала на 7 коп. до 124,41 грн.
Также подешевела свинина - на 86 коп. за килограмм продукта. В июне 1 кг свинины в Украине стоил в среднем 114,28 грн.
Стоимость тушки куриной также упала в цене. В июне 1 кг тушки куриной в среднем стоил 54,78 грн. Стоимость куриного филе за месяц не изменилась - 89,85 грн за кг.
Среди других социальных продуктов питания подешевели крупы гречневые - на 20 коп. до 17,18 грн за кг, пшено - на 44 коп. до 18,3 грн за кг, колбасы вареные (и сорта) - на 68 коп. до 86,64 грн за кг, яйца - на 2,37 грн до 21,8 грн.
В то же время, за месяц в Украине подорожала мука пшеничная - на 10 коп. до 9,99 грн за кг, крупа манная - на 4 коп. до 12,01 кг, масло сливочное - на 6 коп. до 36,47 грн за кг.
Напомним, по прогнозам экспертов, курятина будет оставаться самым дешевым и самым популярным мясным продуктом.