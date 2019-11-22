В Україні подешевшало куряче філе
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За місяць в Україні ціни на куряче філе впали на 1,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, у жовтні 1 кг курячого філе коштував в середньому 109,1 грн, тоді як у вересні - 107,8 грн.
Окрім того, впали ціни на тушки курячі - на 0,3%, до 62,07 грн за кг.
Свинина також подешевшала - на 0,3%, до 122,3 грн за кг. Натомість яловичина - подорожчала - на 0,8%, до 132,2 грн за кг.
У жовтні також впала в ціні олія соняшникова — на 0,2%, до 34,8 грн за літр. Подешевшали також крупи манні - на 1,2%, до 13,8 грн за кг. При цьому, суттєво подорожчали крупи гречані - на 27,4%, до 26,5 грн за кг.
Нагадаємо, в Україні курятина дешевша, ніж в Польщі, Угорщині та Іспанії.
За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла в великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.