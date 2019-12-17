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В Україні подешевшали усі види м'яса, найбільше - курятина

В Україні подешевшали усі види м'яса, найбільше - курятина

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні впали ціни на м'ясо. Про це свідчать дані Держстатистики за листопад, передає УНН.

Найбільше подешевшало філе курятини - на 3,2%, до 104,3 грн за кг. Тушка куряча впала в ціні на 2,2% - до 60,7 грн за кг.

Свинина подешевшала на 2,4% - до 119,3 грн за кг. А от яловичина подешевшала найменше - всього на 0,1% - і коштує в середньому 132,2 грн/кг.

Таким чином, курятина залишається найдешевшим видом м'яса в Україні.

Нагадаємо, в Україні курятина дешевша, ніж у Польщі, Угорщині та Іспанії.

За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла до великих споживчих сегментів ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України. Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%. 

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