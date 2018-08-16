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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13482 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Україні подешевшали курятина, гречка та хліб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. З початку літа в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 16 серпня, передає УНН.

В Україні подешевшали курятина, гречка та хліб

Ціни на курятину знизилися майже на 5%. Кілограм продукту тепер коштує 92,9 грн.

Також, подешевшали крупи гречані - на 1,8%, до 19,8 грн за кг. Досить відчутно впала в ціні вартість хлібу пшеничного - на 20%, до 22,6 грн за кг.

Також з початку літа подешевшала сметана — на 4% до 54,6 грн за кг, цукор — на 2,6% до 14,6 грн за кг, сир м'який - на 2,8%, до 115,3 грн за кг, яйця - на 20,2%, до 27,4 грн за десяток.

Поряд з цим, подорожчала яловичина — на 9,8% до 136,4 грн за кг, свинина - на 4,3%, до 111,9 грн за кг та ковбаси - на 1,3%, до 170,8 грн за кг.

Українські Національні Новини

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