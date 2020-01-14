В Україні подешевшала горілка, але подорожчало вино
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В Україні подешевшала горілка. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, в грудні 2019 року вартість 1 пляшки горілки об'ємом 0,5 л становила в середньому 92,25 грн, тоді як в листопаді - 92,30 грн. Таким чином, за місяць горілка в Україні подешевшала в середньому на 0,05%.
При цьому, вартість вина зросла в середньому на 0,2% - до 66,34 грн за пляшку об'ємом 0,75 л. Йдеться про столовому вині вітчизняного виробництва.
Ціни на пиво в Україні залишилися без змін: на рівні 17,1 грн за пляшку об'ємом 0,5 л. Йдеться про пиво вітчизняних марок.
Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ" Немірофф "), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").
Нагадаємо, згідно з даними Держстату, за три роки Україна наростила експорт горілки майже на третину.