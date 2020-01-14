В Украине подешевела водка, но подорожало вино
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Украине подешевела водка. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в декабре 2019 года стоимость 1 бутылки водки обьемом 0,5 л составляла в среднем 92,25 грн, тогда как в ноябре - 92,30 грн. Таким образом, за месяц водка в Украине подешевела в среднем на 0,05%.
При этом, стоимость вина выросла в среднем на 0,2% - до 66,34 грн за бутылку обьемом 0,75 л. Речь идет о столовом вине отечественного производства.
Цены на пиво в Украине остались без изменений: на уровне 17,1 грн за бутылку обьемом 0,5 л. Речь идет о пиве отечественных марок.
Как писал УНН, к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).
Напомним, согласно данным Госстата, за три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть.