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В Україні почала діяти заборона на вилов риби

В Україні почала діяти заборона на вилов риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. З 1 квітня, в Україні стартувала нерестова заборона на вилов риби. Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.

"З 1 квітня в Україні стартує нерестова заборона на вилов риби. Це особливий період у житті риб, адже починається їх розмноження", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві звертаються до громадян з проханням бути особливо уважними та дотримуватись визначених правил під час нересту. У разі виявлення на водоймах браконьєрів просять негайно повідомляти в управління рибоохорони.

"Відповідно до Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України встановлено заборону на добування водних живих ресурсів на час ходу риби на нерест.

Також під час нересту заборонено проведення вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів (видобування піщано-гравійної суміші, розчистку русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо)", - зазначають у Держрибагентстві.

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