В Украине начал действовать запрет на вылов рыбы

"С 1 апреля в Украине стартует нерестовый запрет на вылов рыбы. Это особый период в жизни рыб, ведь начинается их размножение", - говорится в сообщении.

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В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать определенные правила во время нереста. В случае обнаружения на водоемах браконьеров просят немедленно сообщать в управление рыбоохраны.

"Согласно Правил промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины установлен запрет на добычу водных биологических ресурсов на время хода рыбы на нерест.

Также во время нереста запрещено проведение взрывных и других видов работ, добычи строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистку русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.) ", - отмечают в Госрыбагентстве.