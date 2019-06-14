В Україні побільшало прихильників дострокових виборів - опитування

Згідно з результатами опитування, кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%, і лише 8% мають протилежну думку (у травні – 18%).



Так, 58% вважають, що указ Глави держави про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян. 20% – вважають, що він не відповідає основному закону, але відповідає настроям громадськості, лише 6% вважають його незаконним і таким, що не відповідає суспільним очікуванням.



Причому, як зазначили в "Рейтингу", найбільше тих, хто вважає указ про розпуск парламенту відповідним Конституції та настроям громадян – на півдні (67%), відносно менше на заході (50%). У електоральному розрізі найбільше у відповідності закону та суспільним очікуванням переконані прихильники партії "Слуга народу" (72%), найменше – симпатики партії "Європейська солідарність" (7%). При цьому майже половина останніх вважають, що хоча й указ про дострокові вибори і не відповідає законності, він відповідає очікуванням громадян.

Довідка. Наведені дані були отримані в ході проведення соціологічного опитування населення України від 18 років і старше протягом 8-12 червня 2019 р. методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, новообраному Президенту України Володимиру Зеленському виборці дають не більше року, щоб зрозуміти, чи впорається він з керівництвом країни.