В Україні планують змінити методику розрахунку тарифів на транспортування газу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. “Нафтогаз” оприлюднив проект нової методології розрахунку вартості транспортування газу згідно з європейськими правилами, розробкою якої займався “Укртрансгаз”, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Нафтогаз” опублікував проект методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання“, — йдеться у повідомленні.
Методику розробляв “Укртрансгаз” разом із незалежною міжнародною компанією The Brattle Group, яка спеціалізується на консультаційних послугах національним регуляторам енергетичних ринків.
Пропозиції щодо внесення змін до діючої методики направили на розгляд НКРЕКП 13 липня, вони таокж будуть обговорюватись в Американській торговельній палаті у четвер, 16 серпня, за участі представників компаній — членів палати, The Brattle Group, НКРЕКП та експертів.
Нагадаємо, з 1 серпня “Укртрансгаз” надає послуги зберігання (закачування, відбору) газу за новими підвищеними тарифами.