В Украине планируют изменить методику расчета тарифов на транспортировку газа

“Нафтогаз” опубликовал проект методики определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования“, — говорится в сообщении.

Методику разрабатывал “Укртрансгаз” вместе с независимой международной компанией The Brattle Group, которая специализируется на консультационных услугах национальным регуляторам энергетических рынков.

Предложения о внесении изменений в действующую методики направили на рассмотрение НКРЭКУ 13 июля, они также будут обсуждаться в Американской торговой палате в четверг, 16 августа, с участием представителей компаний — членов палаты, The Brattle Group, НКРЭКУ и экспертов.

Напомним, с 1 августа “Укртрансгаз” предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам.