В Украине планируют изменить методику расчета тарифов на транспортировку газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. “Нафтогаз” обнародовал проект новой методологии расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам, разработкой которой занимался “Укртрансгаз”, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Нафтогаз” опубликовал проект методики определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования“, — говорится в сообщении.
Методику разрабатывал “Укртрансгаз” вместе с независимой международной компанией The Brattle Group, которая специализируется на консультационных услугах национальным регуляторам энергетических рынков.
Предложения о внесении изменений в действующую методики направили на рассмотрение НКРЭКУ 13 июля, они также будут обсуждаться в Американской торговой палате в четверг, 16 августа, с участием представителей компаний — членов палаты, The Brattle Group, НКРЭКУ и экспертов.
Напомним, с 1 августа “Укртрансгаз” предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам.