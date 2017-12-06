В Україні планується створити до 2020 року додатково понад 96 тис. місць у дитсадках - Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні планується створити до 2020 року додатково 96,15 тис. місць у дитячих садочках. Про це сьогодні сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Заплановано за період до 2020 року в Україні створити 96 тис. 147 додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Це дозволить не просто ліквідувати чергу, це дозволить забезпечити нормальну завантаженість груп у дошкільних закладах", - сказала Л.Гриневич.
Міністр розповіла, що на 1 січня 2016 року у черзі до дитячих садочків перебувало 90,5 тис. дітей. Зараз цей показник становить у цілому по країні 113 дітей на 100 місць.
Вона також уточнила, що за останні півтора роки з січня 2016 по вересень 2017 року вдалося скоротити черги до дошкільних закладів освіти на понад 38 тис. місць.
Нагадаємо, у Києві заборонять вигул тварин на території шкіл, дитсадків та лікарень.