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В Украине планируется создать к 2020 году дополнительно более 96 тыс. мест в детсадах - Гриневич

В Украине планируется создать к 2020 году дополнительно более 96 тыс. мест в детсадах - Гриневич

Киев  •  УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Украине планируется создать к 2020 году дополнительно 96,15 тыс. мест в детских садах. Об этом сегодня сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Планируется за период до 2020 года в Украине создать 96 тыс. 147 дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях. Это позволит не просто ликвидировать очередь, это позволит обеспечить нормальную загруженность групп в дошкольных учреждениях", - сказала Л.Гриневич.

Министр рассказала, что на 1 января 2016 года в очереди в детские сады находилось 90,5 тыс. детей. Сейчас этот показатель составляет в целом по стране 113 детей на 100 мест.

Она также уточнила, что за последние полтора года с января 2016 года по сентябрь 2017 года удалось сократить очереди в дошкольные учреждения образования более чем 38 тыс. мест.

Напомним, в Киеве запретят выгул животных на территории школ, детских садов и больниц.

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