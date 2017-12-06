В Украине планируется создать к 2020 году дополнительно более 96 тыс. мест в детсадах - Гриневич

"Планируется за период до 2020 года в Украине создать 96 тыс. 147 дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях. Это позволит не просто ликвидировать очередь, это позволит обеспечить нормальную загруженность групп в дошкольных учреждениях", - сказала Л.Гриневич.

Министр рассказала, что на 1 января 2016 года в очереди в детские сады находилось 90,5 тыс. детей. Сейчас этот показатель составляет в целом по стране 113 детей на 100 мест.

Она также уточнила, что за последние полтора года с января 2016 года по сентябрь 2017 года удалось сократить очереди в дошкольные учреждения образования более чем 38 тыс. мест.

Напомним, в Киеве запретят выгул животных на территории школ, детских садов и больниц.