В Україні перевіряють три підозри на коронавірус – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні досліджують три підозри на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 49 – негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджується)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Нагадаємо, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.