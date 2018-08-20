В Україні переважатиме найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Синоптики прогнозують у понеділок найвищий рівень пожежної небезпеки на більшості території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької, 20 серпня і крім Київської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.
Як повідомляв УНН, згідно з прогнозами, аномальна посуха в Європі призведе до значної втрати врожаю.