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В Україні перетворять 27 митниць в одну централізовану - О.Данилюк

В Україні перетворять 27 митниць в одну централізовану - О.Данилюк

Київ • УНН

 • 14799 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. З 1 травня в Україні ліквідують 27 митниць і створять одну централізовану в рамках реформи Державної фіскальної служби. Про це під час засідання уряду в середу повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

"Зміна структури митниці, яка відбудеться 1 травня, полягає в наступному - ліквідуються юридичні особи на обласному рівні з метою централізації функцій. Так, з існуючих 27 митниць залишається одна централізована", - сказав О.Данилюк.

За його словами, на обласному рівні передбачається створення представництв центральної митниці з метою полегшення проведення адміністративних процедур та здійснення нагляду, а на районному рівні залишаються митні пости, напряму підпорядковані центральній митниці.

"В результаті такого рішення планується скорочення адміністративного персоналу, за рахунок чого відбудеться збільшення операційного персоналу", - сказав О.Данилюк.

Нагадаємо, Кабмін дозволив митницям направляти частину надпланових доходів на власні потреби.

Українські Національні Новини

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