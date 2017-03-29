В Україні перетворять 27 митниць в одну централізовану - О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З 1 травня в Україні ліквідують 27 митниць і створять одну централізовану в рамках реформи Державної фіскальної служби. Про це під час засідання уряду в середу повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Зміна структури митниці, яка відбудеться 1 травня, полягає в наступному - ліквідуються юридичні особи на обласному рівні з метою централізації функцій. Так, з існуючих 27 митниць залишається одна централізована", - сказав О.Данилюк.
За його словами, на обласному рівні передбачається створення представництв центральної митниці з метою полегшення проведення адміністративних процедур та здійснення нагляду, а на районному рівні залишаються митні пости, напряму підпорядковані центральній митниці.
"В результаті такого рішення планується скорочення адміністративного персоналу, за рахунок чого відбудеться збільшення операційного персоналу", - сказав О.Данилюк.
Нагадаємо, Кабмін дозволив митницям направляти частину надпланових доходів на власні потреби.