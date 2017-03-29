В Украине превратят 27 таможен в одну централизованную - А.Данилюк

"Изменение структуры таможни, которая состоится 1 мая, заключается в следующем - ликвидируются юридические лица на областном уровне с целью централизации функций. Так, из существующих 27 таможен остается одна централизованная", - сказал А.Данилюк.

По его словам, на областном уровне предусматривается создание представительств центральной таможни с целью облегчения проведения административных процедур и осуществление надзора, а на районном уровне остаются таможенные посты, напрямую подчиненные центральной таможни.

"В результате такого решения планируется сокращение административного персонала, за счет чего произойдет увеличение операционного персонала", - сказал А.Данилюк.

Напомним, Кабмин разрешил таможням направлять часть сверхплановых доходов на собственные нужды.