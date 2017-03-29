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В Украине превратят 27 таможен в одну централизованную - А.Данилюк

В Украине превратят 27 таможен в одну централизованную - А.Данилюк

Киев • УНН

 • 14791 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. С 1 мая в Украине ликвидируют 27 таможен и создадут одну централизованную в рамках реформы Государственной фискальной службы. Об этом во время заседания правительства в среду сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Изменение структуры таможни, которая состоится 1 мая, заключается в следующем - ликвидируются юридические лица на областном уровне с целью централизации функций. Так, из существующих 27 таможен остается одна централизованная", - сказал А.Данилюк.

По его словам, на областном уровне предусматривается создание представительств центральной таможни с целью облегчения проведения административных процедур и осуществление надзора, а на районном уровне остаются таможенные посты, напрямую подчиненные центральной таможни.

"В результате такого решения планируется сокращение административного персонала, за счет чего произойдет увеличение операционного персонала", - сказал А.Данилюк.

Напомним, Кабмин разрешил таможням направлять часть сверхплановых доходов на собственные нужды.

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