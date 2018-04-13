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В Україні оновлять акцизну марку для тютюну та алкоголю

В Україні оновлять акцизну марку для тютюну та алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні з 1 липня 2018 року запроваджується нове маркування тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром і без фільтра, цигарок). Таку постанову 4 квітня ухвалив Кабінет міністрів, передає УНН.

Згідно з документом, Державній фіскальній службі (ДФС) доручено забезпечити виготовлення до 25 червня 2018 року марок акцизного податку нового зразка, а також їх продаж в установленому порядку.

Крім іншого, постановою вносяться зміни в положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 27 грудня 2010 року.

Зразки нових марок будуть розроблені Мінфіном спільно з ДФС, МЕРТ, СБУ, МВС, Мін’юстом. Затвердити їх має уряд.

“Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва проводиться в зеленій колірній гамі; алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва — червоній; напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва — фіолетовій; напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва — помаранчевій.

Марка для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром і без фільтра (цигарки) — в зеленій, для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва — помаранчевій, для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром і без фільтра (цигарки) — синій, для інших тютюнових виробів імпортного виробництва — бордовій колірній гамі”, - наголошується в документі.

Згідно з повідомленням, постанова набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 2 і 3 пункту 1, пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які вступають в силу з 1 липня 2018 року.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні частка тіньового ринку алкоголю вже перевищує легальний сегмент.

Про проблему контрфактного алкоголю з нашої країни вже заявили навіть в ЄС. Єврокомісія, в частковості, вирішила сама боротися з нелегальними виробниками алкогольної продукції в Україні, шляхом застосування до них санкцій. Для формування списку нелегальних компаній ЄС заручився підтримкою вітчизняних офіційних виробників і профільної Асоціації “Укргорілка”.

Як розповіла в коментарі УНН Глави ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна, офіційний виробник спиртного в Україні з однієї пляшки сьогодні заробляє в сто разів менше, ніж нелегал.

“Сьогодні з однієї пляшки горілки ”білий“ виробник за вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник „тіньового бізнесу“ — 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегалу, тому що на полиці маленького селищної магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше офіційної безпечної і високоякісної продукції. Для споживача це відмінність сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний”, - пояснила вона.

Тим часом експерти з питань розвитку алкогольної галузі констатують, що держава ніяких дієвих кроків на захист легального бізнесу не робить. Аналогічно, як і не здійснює ефективні заходи з протидії тіньовому бізнесу на цьому ринку.

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