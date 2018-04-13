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В Украине обновят акцизную марку для табака и алкоголя

В Украине обновят акцизную марку для табака и алкоголя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине с 1 июля 2018 года вводится новая маркировка табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос). Такое постановление 4 апреля принял Кабинет министров, передает УНН.

Согласно документу, Государственной фискальной службе (ГФС) поручено обеспечить изготовление до 25 июня 2018 года марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Кроме прочего, постановлением вносятся изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

Образцы новых марок будут разработаны Минфином совместно с ГФС, МЭРТ, СБУ, МВД, Минюстом. Утвердить их должно правительством.

“Марка для алкогольных напитков, кроме винодельческой продукции (ликёроводочная продукция), отечественного производства производится в зеленой цветовой гамме; алкогольных напитков, которые являются винодельческой продукцией, отечественного производства — красной; напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), импортного производства — фиолетовой; напитков, которые являются винодельческой продукцией, импортного производства — оранжевой.

Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) — в зеленой, для других табачных изделий отечественного производства — оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) — синей, для других табачных изделий импортного производства — бордовой цветовой гамме”, — отмечается в документе.

Согласно сообщению, постановление вступает в силу со дня его опубликования, кроме подпунктов 2 и 3 пункта 1, пункта 3 изменений, утвержденных этим постановлением, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.

Напомним, как писал УНН, в Украине доля теневого рынка алкоголя уже превышает легальный сегмент.

О проблеме контрфактного алкоголя из нашей страны уже заявили даже в ЕС. Еврокомиссия, в частичности, решила сама бороться с нелегальными производителями алкогольной продукции в Украине, путем применения к ним санкций. Для формирования списка нелегальных компаний ЕС заручился поддержкой отечественных официальных производителей и профильной Ассоциации “Укрводка”.

Как рассказала в комментарии УНН Главы совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина, официальный производитель спиртного в Украине с одной бутылки сегодня зарабатывает в сто раз меньше, чем нелегал.

“Сегодня с одной бутылки водки „белый“ производитель за вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель „теневого бизнеса“ — 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле официальной безопасной и высококачественной продукции. Для потребителя это различие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден”, — пояснила она.

Между тем эксперты по вопросам развития алкогольной отрасли констатируют, что государство никаких действенных шагов в защиту легального бизнеса не предпринимает. Аналогично, как и не осуществляет эффективные меры по противостоянию теневому бизнесу на этом рынке.

Украинские Национальные Новости

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