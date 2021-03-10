В Україні оновили форму посвідчення донора крові

Деталі

Так, за інформацією Мокана, у проекті акту пропонується:

- у графи посвідчення з 3-ї по 5-ту сторінку вносити відомості щодо кількості донацій крові, у графи посвідчення з 6-ї по 8-му сторінку вносяться відомості щодо кількості донацій плазми, у графи посвідчення з 9-ї по 12-ту сторінку вносяться відомості щодо кількості компонентів крові.

- видавати посвідчення суб'єктам системи крові не раніше, ніж через 6 місяців після першої заготівлі крові та/або компонентів крові і повторного медичного обстеження, а саме - проведення аналізу крові чи її компонентів на наявність інфекцій, що передаються трансфузійним шляхом. У разі виявлення таких інфекцій будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства не може бути донором і посвідчення йому не видається.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський минулоріч підписав Закон “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”. Документ визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.

Крім того, закон визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та її компонентів задля надання рівного доступу українцям до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові.