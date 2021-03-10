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В Украине обновили форму удостоверения донора крови

В Украине обновили форму удостоверения донора крови

Киев  •  УНН

 • 44592 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня правительство одобрило проект постановления "Об утверждении Порядка вручения удостоверения донора крови и компонентов крови и его формы". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

Детали

Так, по информации Мокана, в проекте акта предлагается:

- в графы удостоверения с 3-й по 5-ю страницу вносить сведения о количестве донаций крови, в графы удостоверения с 6 по 8-му страницу вносятся сведения о количестве донаций плазмы, в графы удостоверения с 9 по 12-ю страницу вносятся сведения о количестве компонентов крови.

- выдавать удостоверения субъектам системы крови не ранее, чем через 6 месяцев после первой заготовки крови и/или компонентов крови и повторного медицинского обследования, а именно - проведения анализа крови или ее компонентов на наличие инфекций, передающихся трансфузионным путем. В случае выявления таких инфекций любой дееспособный гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства не может быть донором и удостоверение ему не выдается.

Что было раньше

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский в прошлом году подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирование системы крови.

Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцев к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

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