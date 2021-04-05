В Україні оголосять конкурс на голову Держспоживслужби

Він уточнив, що це стосується не лише Держспоживслужби, а всіх державних органів, де керівники були призначені без конкурсу, з посиланням на COVID-19.

"Усі, хто був призначений за спрощеною процедурою шляхом підписання контракту на період карантину та мають категорію А держслужбовців, повинні будуть протягом пів року пройти конкурс", - повідомив він.

Деталі

Мокан також додав, що конкурси будуть проводитися у порядку черговості призначень: хто раніше призначений - той раніше пройде повноцінний конкурс. Конкурс буде в режимі відеоконференцій.

Доповнення

Владислава Магалецька отримала посаду голови Держпродспоживслужби без конкурсу в листопаді минулого року. За офіційною версією, скасування конкурсу пов'язане з тим, що таким чином уряд боровся з COVID-19. За неофіційною - Магалецька отримала посаду за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.

Магалецька у 2001 році закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2011 по 2014 роки проходила навчання в Единбурзькій бізнес-школі і закінчила зі ступенем магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління. У 2013-2014 роках отримала освіту за програмою Агро МВА.

Однак експерти скептично ставляться до послужного списку Магалецької і сумніваються в її компетентності.

"Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку - ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми", - зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби й інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до ухвалення неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу", - додала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Сумніви експертів у непрофесіоналізмі голови Держпродспоживслужби посилилися, коли в Україні за три місяці загинуло близько двох тисяч рідкісних птахів у зоні херсонського заповідника "Асканія-Нова". Причиною трагедії, як повідомила Держпродспоживслужба, стало отруєне зерно, яким фермери труїли гризунів. Голова Держспоживслужби видавала рекомендації, збирала круглі столи і навіть повідомила про заборону отрути на три місяці, але птахи продовжили вмирати. За птахами можуть послідувати бджоли, не кажучи вже про онкозахворювання людей, кажуть експерти.