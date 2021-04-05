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В Украине объявят конкурс на главу Госпотребслужбы

В Украине объявят конкурс на главу Госпотребслужбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В течении полугода правительство проведёт конкурс на главу Госпродпотребслужбы. Об этом УНН сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Он уточнил, что это касается не только Госпотребслужбы, а всех государственных органов, где руководители были назначены без конкурса, со ссылкой на COVID-19.

“Все, кто был назначен по упрощенной процедуре путём подписания контракта на период карантина и имеют категорию А госслужащих, должны будут в течении полугода пройти конкурс”, — сообщил он.

Детали

Мокан также добавил, что конкурсы будут проводиться в порядке очередности назначений: кто раньше назначился — тот раньше пройдёт полноценный конкурс. Конкурс будет в режиме видеоконференций.

Дополнение

Владислава Магалецкая получила должность главы Госпродпотребслужбы без конкурса в ноябре прошлого года. По официальной версии, отмена конкурса связана с тем, что таким образом правительство боролось с COVID-19. По неофициальной — Магалецкая получила должность по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.

Магалецкая в 2001 году окончила факультет кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
С 2011 по 2014 годы проходила обучение в Эдинбургской бизнес-школе и закончила со степенью магистра делового администрирования и магистра экономики управления. В 2013-2014 годах получила образование по программе Агро МВА.

Однако эксперты скептически относятся к послужному списку Магалецкой и сомневаются в ее компетентности.

“Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую — ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом никому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы”, — отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

“Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей, происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентное. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде”, — добавила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Сомнения экспертов в непрофессионализме главы Госпродпотребслужбы усилились, когда в Украине за три месяца погибло около двух тысяч редких птиц в зоне херсонского заповедника “Аскания-Нова”. Причиной трагедии, как сообщила Госпродпотребслужба, стало отравленное зерно, которым фермеры травили грызунов. Глава Госпотребслужбы выдавала рекомендации, собирала круглые столы и даже сообщила о запрете яда на три месяца, но птицы продолжили умирать. За птицами могут последовать пчёлы, не говоря уже об онкозаболеваниях людей, говорят эксперты.

Украинские Национальные Новости

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