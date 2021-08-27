В Україні оголосили штормове попередження

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За даними УкрГідрометцентру, ​​28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ. А також вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м.

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Синоптики повідомили про те, що опади стихнуть на частині території України на вихідних, однак на заході країни як і раніше дощитиме.