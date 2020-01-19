В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження – очікують туман і зниження видимості, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
“До кінця дня 19 січня, вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м”, — йдеться у повідомленні.
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Раніше синоптики розповіли про погоду на вихідні.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.