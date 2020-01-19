В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
"До конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
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Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.