В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вночі 8 жовтня в Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, по Україні у найближчі три дні місцями йтимуть дощі, вночі - заморозки, 8-9 жовтня повітря прогріється вдень до 18 градусів тепла, у четвер в Україні очікується підвищення температури.