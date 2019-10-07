В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Ночью 8 октября в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый); ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Напомним, по Украине в ближайшие три дня местами будут идти дожди, ночью - заморозки, 8-9 октября воздух прогреется днем до 18 градусов тепла, в четверг в Украине ожидается повышение температуры.