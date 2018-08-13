В Україні оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На більшості території України у понеділок очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомляє прес-службу ДСНС України, передає УНН.
"13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. По Київській області 13 серпня надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Також 13 серпня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, 13 серпня на всій території України очікується спекотна погода без опадів.