В Украине объявлен самый высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На большинстве территории Украины в понедельник ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 13 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
Также 13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, 13 августа на всей территории Украины ожидается жаркая погода без осадков.