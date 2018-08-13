В Украине объявлен самый высокий уровень пожароопасности

"13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 13 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

Также 13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНН, 13 августа на всей территории Украины ожидается жаркая погода без осадков.