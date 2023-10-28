В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: зафіксовано зліт російського МіГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У всіх областях України лунає повітряна тривога. Як повідомили в Повітряних силах, зафіксовано зліт російського МіГ, передає УНН.
Цитата
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МиГ-31К", - повідомили у Повітряних силах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти атакувати Дніпропетровщину "Іскандерами": українські військові збили три ракети з чотирьох
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 298 420 осіб, 5167 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.