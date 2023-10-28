В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Во всех областях Украины раздается воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет российского МиГ, передает УНН.
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"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили в Воздушных силах.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 298 420 человек, 5167 танков и сотен единиц другой военной техники.