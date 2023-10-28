Окупанти атакувати Дніпропетровщину "Іскандерами": українські військові збили три ракети з чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українські військові збили три з чотирьох ракет "Іскандер-К", якими рф атакувала Дніпропетровщину, передає УНН із посиланням на Повітряні сили України.
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За даними Повітряних сил, близько першої години ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування “Іскандер-К”.
Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму.
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“Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта — теж не досягла своєї цілі”, — повідомили у Повітряних силах.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 298 420 осіб, 5167 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.