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Оккупанты атаковали Днепропетровщину "Искандерами": украинские военные сбили три ракеты из четырех

Киев • УНН

 • 85768 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинские военные сбили три из четырех ракет "Искандер-К", которыми рф атаковала Днепропетровскую область, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Оккупанты атаковали Днепропетровщину "Искандерами": украинские военные сбили три ракеты из четырех

Детали

По данным Воздушных сил, около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования “Искандер-К”.

Пуски осуществлялись из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.

Цитата

“Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования „Восток“ Воздушных Сил ВС Украины сбито три крылатые ракеты, четвертая — тоже не достигла своей цели”, — сообщили в Воздушных силах.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 298 420 человек, 5167 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

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