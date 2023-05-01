В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні - масштабна повітряна тривога. Сирени пролунали у всіх областях, передає УНН.
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За даними сайту "Мапа тривог України" повітряна тривога оголошена в усіх областях - вся Україна наразі червона.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряні тривоги.
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров закликав бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги на тлі активності стратегічної авіації.