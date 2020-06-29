В Україні очікуються короткочасні дощі з грозами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні на Лівобережжі, вдень і в західних областях, 30 червня в західних, північних та центральних областях, 1 липня у східній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Проти ночі на вівторок в Карпатах та на Закарпатті значні дощі; на решті території країни переважно без опадів.
Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-30°, на півдні до 34°, у вівторок та середу на заході країни 21-27°.
На Київщині і у Києві сьогодні без опадів. Температура вночі 16-19°, вдень 26-29°.
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 103 населені пункти.