В Україні очікується ускладнення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Синоптики попередили про ускладнення погодних умов по території України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 5 серпня вночі у східних областях пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за прогнозом, 4-5 серпня у Хмельницькій та Київській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у найближчі дві доби, 5 - 7 серпня, на переважній території України без істотних опадів.