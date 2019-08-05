В Украине ожидается осложнение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Синоптики предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозам УкрГидрометцентра, 5 августа ночью в восточных областях порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, по прогнозу, 4-5 августа в Хмельницкой и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в ближайшие двое суток, 5-7 августа, на большей территории Украины без осадков.