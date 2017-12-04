В Україні очікується потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За даними синоптиків, у найближчі три доби в західних, північних, більшості центральних областей очікується потепління, невеликий мокрий сніг та дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
У Гідрометцентрі зазначили, що вдень 6 грудня на Заході та Півночі очікуються помірні опади, атмосферні фронти зумовлюватимуть ожеледицю на дорогах.
"Температура вночі 0 ... -6, в четвер на Правобережжі +1 ... +3, денна температура 5 грудня близько 0, на крайньому Півдні країни підніметься до +6 градусів, 6-7 грудня денна температура 0 ... +5, на Півдні 7 грудня до +9", - повідомив черговий синоптик.
Крім того, на Закарпатті найближчі дві доби триматимуться морози. У четвер нічна температура підніметься до +5 градусів. Загалом по території України 8-9 грудня триматиметься плюсова температура, але можлива ожеледиця, повідомили в Гідрометцентрі.
Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.