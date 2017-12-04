В Украине ожидается потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается потепление, небольшой мокрый снег и дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В Гидрометцентре отметили, что днем 6 декабря на Западе и Севере ожидаются умеренные осадки, атмосферные фронты обусловят гололеда на дорогах.
"Температура ночью 0 ... -6, в четверг на Правобережье +1 ... + 3, дневная температуре 5 декабря около 0, на крайнем юге страны поднимется до 6 градусов, 6 - 7 декабря дневная температура 0 ... +5, на юге 7 декабря до +9", - сообщил дежурный синоптик.
Кроме того, на Закарпатье ближайшие двое суток удержатся морозы. В четверг ночная температура поднимется до +5 градусов. В целом по территории Украины 8 - 9 декабря будет держаться плюсовая температура, но возможна гололедица, сообщили в Гидрометцентре.
Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.